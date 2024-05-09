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Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 19 gözaltı

Mersin’de yasadışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

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