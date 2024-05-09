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Muş'ta Jandarma ekipleri terörü bitirdikleri dağlarda şimdilerde ters lale nöbeti tutuyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Muş’ta Jandarma ekipleri terörü bitirdikleri dağlarda şimdilerde ters lale nöbeti tutuyor

Muş’ta jandarma ekipleri terörü temizledikleri dağlarda yılda bir kez açan ve bir aylık ömürleri olan ters laleleri korumak için nöbet tutuyor.

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