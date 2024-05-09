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Denizli'de korkunç kaza kamerada! Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç feci şekilde öldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Denizli’de korkunç kaza kamerada! Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç feci şekilde öldü

Denizli’de hatalı sollama yaparak otomobile arkadan çarpan genç motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı yaşanan feci kazada hayatını kaybetti. Otomobildeki yolcunun şans eseri açık olan cep telefonu kamerası ile kaza anları anbean kaydedildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. İddiaya göre hatalı sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan Veli Çakmak yönetimindeki 20 ANA 451 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

2 GENÇ KURTARILAMADI

Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Veli Çakmak ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANLARI ANBEAN KAMERADA!

Motosikletin çarptığı otomobilde ise yolcu konumunda bulunan bir kişi cep telefonu ile video kaydı aldığı sırada kazayı da çekti. Görüntülerde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıldığı ve aracın savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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