Denizli’de korkunç kaza kamerada! Otomobile çarpan motosiklette bulunan iki genç feci şekilde öldü

KAZA ANLARI ANBEAN KAMERADA!

Motosikletin çarptığı otomobilde ise yolcu konumunda bulunan bir kişi cep telefonu ile video kaydı aldığı sırada kazayı da çekti. Görüntülerde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıldığı ve aracın savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.