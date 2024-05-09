İbn-i Sina: Yediğiniz her şeye katın! İshal, şişkinlik, eklem ağrısı ve kulak iltihabı gibi birçok soruna iyi geliyor

Tarihin en meşhur hekimlerinden biri olan İbn-i Sina, sadece tıp alanındaki dehasıyla değil, aynı zamanda doğanın sunduğu şifalı bitkileri kullanımıyla da bilinir. Bu bitkiler arasında, günümüzde de popülerliğini koruyan sumak da özel bir yere sahiptir.