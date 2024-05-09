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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Yunan rakibini Avrupa şampiyonu oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Yunan rakibini Avrupa şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan’dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı.

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