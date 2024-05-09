09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Erzurum’da çıkan bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçedindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan özel lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve olayda 2 öğrenci yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA