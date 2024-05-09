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Ayvacık açıklarında 24 kaçak göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Ayvacık açıklarında 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 24 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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