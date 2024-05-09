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KTÜ'de Spor Şenliğinde saha karıştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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KTÜ’de Spor Şenliğinde saha karıştı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen Spor Şenliği kapsamında üniversite öğrencileri arasında oynanan turnuva maçında kavga çıktı. Üniversite öğrencilerinin yumruklu kavgasında bir öğrenci yaralandı.

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