Kamyon kasasında ele geçirildi! Hepsi tarih kokuyor: Değeri tam 50 milyon TL
Ankara'da yapılan asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir kamyonda piyasa değeri 50 milyon TL olduğu öğrenilen antika eşyalar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da asayiş uygulamasında durdurulan bir kamyonda yaklaşık 50 milyon lira değerinde tarihi eser niteliğinde antika eşya ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu uygulama noktasında 4 Mayıs'ta rutin denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir kamyonu durdurdu. Aracın kasasında yer alan antika eşyaları inceleyen ekipler, 3 kişinin eşyalar hakkında çelişkili ifadeler vermesi ve fatura gösterememeleri üzerine durumu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine bildirdi.
İnceleme sonrası kamyonda bulunan parçaların, tarihi eser kapsamına giren antika eşya olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, garaja çekilen kamyonda yapılan detaylı incelemede 1120 parça tarihi eser niteliğinde antika eşya ele geçirildi. Ele geçirilen antikaların yaklaşık piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu belirlendi. 18 ve 19'uncu yüzyıllara ait eserlerden bazıları şu şekilde:
17 adet 19'uncu yüzyıl Fransız yapımı sevres şömine saati ve köstekli saat. 6 adet Avrupa yapımı altın renkli kabartma figürleri bulunan çerçeveye sahip yağlı boya ve kanvas tablo. 5 adet 18 ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı sanatına ait gümüş, bronz bel kemeri. 1 gelin başlığı, 3 gümüş kınılı kama, 1 hançer. 3 adet 19'uncu yüzyıl Osmanlı sanatına ait piştov ve barut hazneli silah. 6 adet 18 ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı eseri kilim ve örtü tekstil ürünü. 1 adet Osmanlı yapımı 18 ve 19'uncu yüzyıla ilişkin işlemeli bakır vazo.
1 adet 19'uncu yüzyıl Avrupa eseri işlemeli bakır vazo. 5 adet Napoleon Bonaparte dönemi Fransız boulle kutulu likör takımı, 3 adet Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine ait sedef işlemeli sandık. 1 adet 19'uncu yüzyıla ait tahta ve kemik elemanlarından oluşan çıkrık. 4 adet Fransız yapımı ahşap gümüşlük ve köşe vitrini. 1 adet 19'uncu yüzyıla ait bronz aksamlı duvar tipi sekreter masası. 4 adet 19'uncu yüzyıl Fransız yapımı okuma ve opera gözlüğü. Fransız yapımı porselen ve gümüş fincan takımları, sürahiler, çatal-bıçak takımı, süs eşyaları, vazolar, şamdanlar ve tepsiler.
Eserlerin tam nitelik ve değer tespiti için Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından incelenmesi kararlaştırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anneler günü yaklaşıyor! Her bütçeye uygun klasik, farklı, özel hediye fikirleri
- En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
- Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...
- Bilim adamları açıkladı: Dünya'nın sıcaklığı -160'a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek
- Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak
- İl Haritası Değişiyor! Türkiye'de 82-83-84 Plaka Kodu Sahibi Olma Sırası Bu İlçelerde!
- MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
- SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
- Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️