Hatay’da hasta taşıyan ambulansta korku dolu anlar! Yangın çıktı

Defne ilçesinde hasta taşıyan ambulansta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ambulansta, Antakya - Samandağ yolu Çekmece mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden ambulanstaki sağlık personeli araçtan inip hasta ve hasta yakınını da dışarı çıkardı.