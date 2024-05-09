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Hatay'da hasta taşıyan ambulansta korku dolu anlar! Yangın çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Hatay’da hasta taşıyan ambulansta korku dolu anlar! Yangın çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki ambulansta çıkan yangın paniğe neden oldu. Durumu fark eden personelin hastayı araçtan indirmesi facianın önüne geçerken alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ambulans kullanılamaz hale geldi.

Defne ilçesinde hasta taşıyan ambulansta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ambulansta, Antakya - Samandağ yolu Çekmece mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden ambulanstaki sağlık personeli araçtan inip hasta ve hasta yakınını da dışarı çıkardı.

AMBULANS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ambulans kullanılamaz hale geldi. Hasta ve hasta yakını başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

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