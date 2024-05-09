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Başakşehir’de kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücü otomobile çarptı, o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Başakşehir’de kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücü otomobile çarptı, o anlar kamerada

Başakşehir’de bir kişinin yaralandığı motosiklet kazası kameraya yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıktan geçerek bir otomobile çarptığı görüldü.

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