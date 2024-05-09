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Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından beton elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada metrelerce savrulup yere çakılan yaya hayatını kaybederken, sürücü de yaralandı.

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