09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İş hanının çatı katında çıkan yangın korkuttu

İş hanının çatı katında çıkan yangın korkuttu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
İş hanının çatı katında çıkan yangın korkuttu

Bursa’da bir iş hanının çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA