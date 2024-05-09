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Erzincan'da feci olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Erzincan’da feci olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

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