09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” kazası kamerada

Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” kazası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” kazası kamerada

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde “makas” atarak seyreden bir motosikletli, önünde bulunan bir araca çarparak takla attı. Metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabilen gencin yaralı olarak kıl payı kurtuldu. Yaşanan feci kaza başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA