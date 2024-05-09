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Çanakkale'de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Çanakkale’de gasp olayında 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de, klip çekimi için şehre gelen 2 arkadaş N.K. ile O.T., iddiaya göre kaldıkları eve giren ve boğazlarına bıçak dayayarak ölümle tehdit eden 3 şüpheli tarafından gasp edildi. Olayla ilgili olarak İ.G., O.T., ve T.C. adlı üç şüpheli tutuklandı.

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