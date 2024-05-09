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Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.

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