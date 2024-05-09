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Çanakkale'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Çanakkale’de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Çanakkale'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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