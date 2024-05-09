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Kartal'da haraç alamadığı dükkana silahla ateş açtı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Kartal’da haraç alamadığı dükkana silahla ateş açtı

Kartal'da bir dükkandan haraç alamayan kimliği belirsiz kişiler, aynı dükkana uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Yaşanılan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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