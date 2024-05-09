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Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Çanakkale’de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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