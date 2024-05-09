Baharın gelmesi ile topraktan adeta fışkırdı! Bölge halkına gelir kaynağı oldu, gören toplamak için yarışıyor
Doğu Anadolu bölgesinde bahar mevsiminin gelmesi ile vatandaşın yüzü güldü. Bereketli topraklarda yetişen birçok bitki ve sebze ile vatandaşlar geçimini sağlıyor. Bunlardan bir tanesi var ki hem lezzeti hem de sağladığı gelir ile bölge insanının vazgeçilmezleri arasında. Bahar ayları ile ortaya çıkan ve genellikle dağlık alanlarda görülen bu türü toplamak için vatandaşlar dağlık bölgelere akın ediyor. Tadının yanı sıra toplayanın satışını yaptığı bu türe oldukça yoğun ilgi var. Üstelik pek çok faydası da bulunuyor...
Kış mevsimini geride bıraktık ve yurdun birçok noktasında bahar mevsimi hakim. Baharın gelmesi ile birlikte pek çok sebze, meyve ve bitki türü de arttı. Hakkari'de bu türlerin artış gösterdiği yerlerden biri oldu.
Hakkari yöresinde sıklıkla rastlanan ve baharın mevsimi ortaya çıkan mantar türü birçok insan tarafından ilgi görüyor. Toplaması da yemesi de pek keyifli olan bu mantar vatandaşlar tarafından satışa da çıkarılıyor.
HANEYE EK GELİR KAYNAĞI
Şemdinli ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte yörede yetişen dağ mantarı vatandaşın yüzünü güldürdü. Şemdinli'de birçok vatandaşın bütçesine de büyük bir katkı sağlayan ve fiyatı 100 TL'den satılan dağ mantarı büyük ilgi görüyor.
Yağmur yağışının ardından her tarafta mantar olduğunu söyleyen Ceyhan Demirel, arkadaşlarıyla birlikte Ortaklar köyü Silo Yaylası'nda yaptığı gezide mantar topladığını belirtti.
Demirel, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte insanların artık rahat bir şekilde buralara gelip günübirlik geziler düzenlendiğini ve birçok ailenin de kış aylarında tüketilmek üzere pancar topladığını belirtti.
MANTARIN FAYDALARI
Doğal mantarın elbette birçok faydası bulunuyor. Sofralarda yerini alana lezzetli doğal mantar, potasyum açısından zengin olması nedeniyle dolaşım sistemi ve kalbi koruduğu gibi, kan basıncını düzenliyor, hafıza ve bilişsel işlevleri destekliyor.
Mantar ayrıca doğal insülin ve vücudun yiyeceklerde bulunan şekerleri ve nişastayı parçalamasına yardımcı olan enzimler içeriyor. Karaciğer ve pankreas fonksiyonunu desteklediği de bilinir.
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