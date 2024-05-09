09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Çanakkale Marina'ya götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA