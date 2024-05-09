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Adana'da 62 suçtan aranan zanlı tutuklandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Adana’da 62 suçtan aranan zanlı tutuklandı

Adana'da 62 suçtan aranan şüpheli, operasyonla yakalanıp tutuklandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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