Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sağanak geri dönüyor | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Yurt genelinde devam eden bahar havası, hafta sonu yerini soğuk hava ve yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için yeni uyarı geldi. Cuma günü İstanbul, İzmir ve Ankara dahil ülke genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...
Yaz aylarına girmeye kısa bir süre kala, Türkiye'de güneş yüzünü gösterdi. Geçtiğimiz haftaki yağış ve soğuk havanın ardından bugün hava sıcaklıkları yükseldi. Ancak son tahminlere göre bu çok da uzun sürmeyecek.
SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Çarşamba ve perşembe yurt genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek.
HAFTA SONU DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yarın yurdun batı ve kuzeybatısı, cuma günü Orta ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Ege, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı geçecek.
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artması beklenirken, cuma gününe kadar günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İstanbul'da 21, Adana'da 31, Diyarbakır'da 27, İzmir'de 29, Antalya'da 28, Samsun'da 21 dereceye kadar yükselecek.
Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 17, İzmir ve Diyarbakır'da 26, İstanbul'da 18, Antalya'da 23, Samsun'da 19, Adana'da 27 derece civarında seyredecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
UŞAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 19°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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