Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Sağanak geri dönüyor | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!

HAFTA SONU DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurdun batı ve kuzeybatısı, cuma günü Orta ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Ege, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artması beklenirken, cuma gününe kadar günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İstanbul'da 21, Adana'da 31, Diyarbakır'da 27, İzmir'de 29, Antalya'da 28, Samsun'da 21 dereceye kadar yükselecek.