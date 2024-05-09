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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sağanak geri dönüyor | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! Sağanak geri dönüyor | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!

Yurt genelinde devam eden bahar havası, hafta sonu yerini soğuk hava ve yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için yeni uyarı geldi. Cuma günü İstanbul, İzmir ve Ankara dahil ülke genelinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların ise 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

Yaz aylarına girmeye kısa bir süre kala, Türkiye'de güneş yüzünü gösterdi. Geçtiğimiz haftaki yağış ve soğuk havanın ardından bugün hava sıcaklıkları yükseldi. Ancak son tahminlere göre bu çok da uzun sürmeyecek.

SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Çarşamba ve perşembe yurt genelinde güneşli hava etkili olsa da cuma gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek.

HAFTA SONU DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurdun batı ve kuzeybatısı, cuma günü Orta ve Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Ege, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak artması beklenirken, cuma gününe kadar günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 24, İstanbul'da 21, Adana'da 31, Diyarbakır'da 27, İzmir'de 29, Antalya'da 28, Samsun'da 21 dereceye kadar yükselecek.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 17, İzmir ve Diyarbakır'da 26, İstanbul'da 18, Antalya'da 23, Samsun'da 19, Adana'da 27 derece civarında seyredecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 19°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Az bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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