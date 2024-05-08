Zonguldak’ta ruhsatsız 5 maden ocağı imha edildi

Ruhsatsız maden ocakları için çalışmalar tüm titizliği ile devam ederken Zonguldak'ta 5 maden ocağı kapatıldı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.