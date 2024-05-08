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Zonguldak'ta ruhsatsız 5 maden ocağı imha edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Zonguldak’ta ruhsatsız 5 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu ruhsatsız işletildiği tespit edilen 5 maden ocağı kapatıldı. Bölgede ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ruhsatsız maden ocakları için çalışmalar tüm titizliği ile devam ederken Zonguldak'ta 5 maden ocağı kapatıldı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 5 maden ocağında 75 metre ray, vagon, vinç, kazma ve el arabası ele geçirildi.
Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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