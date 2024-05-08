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O illeri sağanak yağış vuracak! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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O illeri sağanak yağış vuracak! Meteoroloji’den üst üste yeni uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken olası su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Özellikle İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 2-4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Cuma gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yurt genelinde etkili olacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının batı bölgelerden başlayarak artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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