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İstanbul Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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İstanbul Ataşehir’de uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli birbirine girdi

Ataşehir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrası mahalleli arasında ‘ispiyonculuk’ kavgası çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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