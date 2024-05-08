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Tuzla'da tır yangını! Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Tuzla’da tır yangını! Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Tuzla'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın motor kısmında başlayan yangın bütün tırı bir anda sardı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sona ermesi ile tır çekici yardımıyla kaldırıldı. TEM Ankara istikametinde trafik yeniden normale döndü.

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