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Samsun’da bir evde yangın! 3 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Samsun’da bir evde yangın! 3 yaşındaki çocuk dumandan etkilendi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

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