Kütahya’da tefeci operasyonu!





Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce H. K (38) isimli şüpheliye yönelik Kütahya merkezde 1 adres ve 1 araçta yapılan aramanın ardından şahıs gözaltına alındı.



Kütahya'da yılbaşından bu yana yakalanıp gözaltına alınan tefeci sayısı 24'e ulaştı.

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