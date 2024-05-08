08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de oyun konsolu hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de oyun konsolu hırsızlığı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
Sultangazi’de oyun konsolu hırsızlığı kamerada

Sultangazi'de bir oyun salonuna müşteri kılığında giren şüpheli, işyeri sahibinin dalgınlığından yararlanıp 3 bin 500 lira değerindeki oyun konsolunu çaldı. Telefon ile konuşuyor gibi yapan hırsız, daha sonra ise "aracımı çekip geleceğim" diyerek hızla işyerinden uzaklaştı. Olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA