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Aksaray'da Polis ehliyet istedi, alkollü sürücü ise ayakkabı: İlginç diyalog kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Aksaray’da Polis ehliyet istedi, alkollü sürücü ise ayakkabı: İlginç diyalog kamerada

Aksaray’da polisin uygulama yaptığını fark eden alkollü sürücü uygulama noktasına 60 metre kala araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Kaçarken ayakkabısı ayağından çıkan sürücü ile polis arasında ayakkabı imtihanı yaşanırken, polis ehliyet istedi, alkollü sürücü ise ayakkabı.

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