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Sultangazi'de elektrikli scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Sultangazi’de elektrikli scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultangazi'de anayola çıkarak sol şeritten hızla giden scooter sürücüsü hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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