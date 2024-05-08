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Damalı su yılanı ölü taklidi yaparak hayatta kalma şansını artırıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Damalı su yılanı ölü taklidi yaparak hayatta kalma şansını artırıyor

Yeni bir araştırma, Kuzey Makedonya'daki Golem Grad adasında bulunan damalı su yılanlarının (natrix tessellata), yırtıcı hayvanlardan kaçarken vücutlarını dışkıyla kaplayıp, ağızlarını kanla doldurarak yaptıkları ölü taklidiyle hayatta kalma şanslarını artırdığını ortaya koydu.

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