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Adıyaman'da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin TL'lik ceza!

Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Adıyaman’da kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 935 bin TL’lik ceza!

Adıyaman'da koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplamak isteyenler, ekipler tarafından tespit edildi. Salep soğanları toplayan 5 kişiyi "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 1 milyon 935 bin 705 lira para cezası uygulandı.

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