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Bursa'da büyük panik! Ekipler hızla müdahale etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Bursa’da büyük panik! Ekipler hızla müdahale etti

Bursa'da bulunan bir iplik fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası çok büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

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