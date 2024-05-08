Ölüm presi! Fabrika sahibi içinde ezilerek can verdi! Dehşet anları kamerada





Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sude Havacılığın ise 2007 yılında Kocaeli'de havacılık sektöründeki faaliyetlerine başladığı; uçak koltuğu, sehpası ve koltuk ekipmanları ile ambalajları ürettiği aktarıldı.