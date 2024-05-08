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Derin obrukların oluşması yerleşim alanları için ciddi tehdit

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Derin obrukların oluşması yerleşim alanları için ciddi tehdit

Konya Ovasında obruk ya da çökmelerin yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, daha derin obrukların oluşmasının yerleşim alanlarında ciddi bir tehdit olduğu uyarısını yaptı.

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