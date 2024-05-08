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Fatih'te motosiklet kafede oturanların arasına daldı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Fatih’te motosiklet kafede oturanların arasına daldı: 4 yaralı

Fatih'te bir motosikletli, kafede oturan müşterilerin arasına daldı. Motosiklet, masalarda oturan müşterilere çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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