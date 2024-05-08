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Adana'da korkunç ölüm! Sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Adana’da korkunç ölüm! Sokak ortasında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Adana'da mehmet A. evinin önünde tartıştığı Arda Demir'i av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

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