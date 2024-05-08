08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 38 suç kaydı olan babanın bıçakladığı kızı hayatını kaybetti

Kayseri'de 38 suç kaydı olan babanın bıçakladığı kızı hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
Kayseri’de 38 suç kaydı olan babanın bıçakladığı kızı hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 38 suç kaydı olan babasının bıçaklayarak ağır yaraladığı 1 çocuk annesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA