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Ölümle sonuçlanabilen kuduzla ilgili veterinerden aşı uyarısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Ölümle sonuçlanabilen kuduzla ilgili veterinerden aşı uyarısı

Hatay'ın Defne ilçesinde görülen ve bölge halkında tedirginliğe neden olan kuduz hastalığının ölümcül ve tedavisinin olmadığını dile getiren veteriner Şerif Güneş, hastalığın direkt temas yoluyla bulaştığını söyledi.

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