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Kars'ta dolu ve kar etkili oldu! Çobanların zorlu mesaisi

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Kars’ta dolu ve kar etkili oldu! Çobanların zorlu mesaisi

Son dakika haberine göre Kars'ın Sarıkamış ile Selim ilçelerinde kar ve dolu etkili oldu. Çobanlar hayvanlarını kar altında güçlükle köye getirebildi.

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