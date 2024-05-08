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Düzensiz göçe geçit yok: Edirne ve Kırklareli'nde 27 kişi  yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Düzensiz göçe geçit yok: Edirne ve Kırklareli’nde 27 kişi  yakalandı

Düzensiz göç ile mücadele yurdun dört bir yanından titizlikle sürerken Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Pehlivanköy geri gönderme merkezine teslim edildi.

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