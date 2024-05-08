Domuz kabusu çiftçiyi bezdirdi: 30 yaşındayım böyle bir şey görmedim





Şaşkınlık içerisinde olduğunu belirten Özcan Filiz, "Ben 30 yaşıma girdim, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Mısırı kozadayken yediğini biliyoruz da tohumu ektiğimiz zaman yemesi hiçbir zaman görmedim. 40 - 50 tane sürü halinde geliyorlar tarlalarıma zarar veriyorlar. Yetkililerden ricamız domuz sezonu da kapandı ama vurması da yasak bir çiftçi olarak biz de mağdur durumdayız yardımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



3 kez tarlayı ektiklerini ifade eden Özcan Filiz'in annesi Huriye Filiz, "Burada domuzlar tarlamızdaki mahsulleri yemiş. Bu 3'üncü kez ekişimiz. İki sefer traktörle ektirdik bu sefer motor girmediği için elimizde ekmeye başladık. Başa çıkılacak gibi değil domuzlar" dedi.

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