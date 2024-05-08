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İspermeçet balinalarının hayretler içinde bırakan iletişim becerileri

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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İspermeçet balinalarının hayretler içinde bırakan iletişim becerileri

Karayip ülkesi Dominika'daki ispermeçet balinalarının iletişim modellerini araştıran bilim insanları, bu balinaların daha önce düşünülenden daha karmaşık ve detaylı bir iletişim dili olduğunu ortaya koydu.

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