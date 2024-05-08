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Tekirdağ'da otluk alanda saklanan zanlı drone kamerasına yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Tekirdağ’da otluk alanda saklanan zanlı drone kamerasına yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli, otların arasına saklanırken yakalandı. Operasyon ve yakalanma anı dron kamerasına yansıdı.

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