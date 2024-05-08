Hakkari’de polislere skandal hakaret! O şahıs terör örgütü üyesi çıktı

KARAKOLDA HAKARET ETMEYE DEVAM ETTİ

İkametine giden polis memurları tarafından alınan Yalçın Kaval karakolda iddiaya göre hakaret içerikli söylemlerine devam etti. Yine iddiaya göre polis memurlarına, "O..., hepinizle görüşeceğim. Sizi medyada rezil edeyim bakalım devletiniz kurtaracak mı?" şeklinde tehditler savurarak direnmeye devam etti. Bu sırada polis ekipleri Yalçın Kaval'a kelepçe takmak isteyince arbede çıktı. Kaval polislerin işkence uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.