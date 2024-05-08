Hatay’da bal üreticisi arılara atlet ile bakım yapıyor: 100 yıllık ırk beni tanıyor

Arıcılığa hobi olarak başladığını söyleyen Üzeyir Yarar, "Dedem de arıcıymış. Çocukluğumdan beri merakım var. 10 seneden beri bu işi yapıyorum. Arılar bizleri tanıyor. Onlar benim zarar vermeyeceğimi biliyorlar. Kendilerini yaşatmak için ballarını bile almıyorum, kendilerine bırakıyorum" dedi.