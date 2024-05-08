Hatay'da bal üreticisi arılara atlet ile bakım yapıyor: 100 yıllık ırk beni tanıyor
Payas ilçesinde bal üreticisi Üzeyir Yarar, yarı çıplak vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okuyor. Arılarının kendisini tanıdığını belirten Yarar, 100 yıllık arıların ırk olarak hiç bozulmadığını söyledi.
Payas ilçesi Kayalık Caddesi'nde arıcılık yapan 47 yaşındaki Üzeyir Yarar, arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergiledi.
Yaklaşık 15 peteği bulunan ve arıların günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden Yarar, arılarının da kendisine zarar vermeyeceğini söyleyerek, atletle kovanları açtı.
Arıcılığa hobi olarak başladığını söyleyen Üzeyir Yarar, "Dedem de arıcıymış. Çocukluğumdan beri merakım var. 10 seneden beri bu işi yapıyorum. Arılar bizleri tanıyor. Onlar benim zarar vermeyeceğimi biliyorlar. Kendilerini yaşatmak için ballarını bile almıyorum, kendilerine bırakıyorum" dedi.
Arıcılığı para için yapmadığını anlatan Yarar, arıcılığa 95 yaşında birinden aldığı bir kovan ile başladığını ve arıların ırk olarak bozulmamış olduğunu söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı
- Evinizde öylece duruyor! Kimse değerini bilmiyor: Meğer altın değerindeymiş
- Konuşmayan muhabbet kuşu kalmasın! Kuşunuz insan gibi şakıyacak
- Cumartesi plan yapanlar dikkat! Cuma günü bir gelecek pir gelecek!
- Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtıldı! Görkem'in hesabı görüldü, onun yerine...
- Emekliye %50 artışla hesaplara yatacak! SGK-SSK, Bağ-Kur, EYT'liye beklediği ödeme tarihleri
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...