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6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir’de, 6 aydır aranan DEAŞ şüphelisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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